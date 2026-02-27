Haberler

Mardin'de mukabele geleneği camilerde yaşatılıyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in sünnetine dayanan geleneksel mukabele geleneğini camilerde sürdürerek Kur'an-ı Kerim tilavetine katılıyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde geleneksel mukabele geleneği, camilerde yaşatılıyor.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki vatandaşlar, Şakir Nuhoğlu Camide Hazreti Muhammed'in sünnetine dayanan mukabele geleneğine ilgi gösteriyorlar. Vatandaşlar, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilavetini takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor. İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen, ramazan ayının Kur'an ayı olduğunu belirterek, il genelindeki camilerde bu mübarek ayda mukabele geleneğinin sürdüğünü söyledi. Kur'an'ın okunabileceği her yerde bu geleneği sürdürdüklerini ifade eden Türkmen, "Mardin'de mukabele geleneği biraz daha farklı yürümektedir. 10 sahife öğlen namazından sonra, 10 sahife ikindi namazından sonra okunuyor. Böylece müminler hem öğlen hem de ikindi hatimlerini tamamlamak, mukabeleyi takip etmek için Camiye gelmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Mukabeleye büyük bir iştiyak olduğunu da vurgulayan Türkmen, bu iştiyakı yaşamaktan dolayı da büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Türkmen, Kur'an- i Kerim'e olan ilgi, alakanın bu şekilde devam etmesini de temenni etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
