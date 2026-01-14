Haberler

Mardin'de kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Mardin'in Artuklu ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı, ekipler kar temizleme çalışmalarına hız verdi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü. Sürücüler karla kaplı yollarda, vatandaşlar da kaldırımlarda ilerlemekte zorlandı. Ekipler, gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik polisleri de sürücülere karda dikkatli ilerlemeleri, hız ve hatalı sollama yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
