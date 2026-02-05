Mardin'de evde patlama: 3 yaralı

Haberler

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir müstakil evde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

İlçe merkezindeki Selahattin Eyyubi Mahallesi 1017'nci Sokak'taki müstakil bir evde, öğle saatlerinde patlama oldu. Patlamada H.T. (16), N.T. (45) ve T.T. (79) yaralandı. Patlamanın şiddetiyle kapı ve pencereler kırılırken, evin önünde park halinde bulunan hafif ticari araç da zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Gaz sıkışması nedeniyle olduğu değerlendirilen patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

