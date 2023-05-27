Mardin'de gaz patlaması sonucu hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da dün gece çalıştıkları fırında iddiaya göre meydana gelen gaz patlaması sonucu çıkan yangında karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişi Mardin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gaz patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangında ölen 15 yaşındaki M.E., 18 yaşındaki Mehmet Beşir Erboğa, 24 yaşındaki Mehmet Erboğa ile 20 yaşındaki Abdulkadir Erboğa'nın cenazeleri Mardin'e getirildi. İstanbul Havalimanından Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına getirilen cenazeler, yakınları tarafından alınarak, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesine getirildi.

Cenazeler; Kabala Mahallesinde Şakir Nuhoğlu Camisine getirilerek, burada cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından M.E., Mehmet Beşir, Mehmet ve Abdulkadir Erboğa'nın cenazeleri Kabala Mahallesinde bulunan Erboğa Aile Mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. - MARDİN