Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 28 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 16-22 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 3 yıl 9 ay ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.