Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 80 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9-15 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 20 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 21 bin lira adli para cezası ile "Hırsızlık" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari ve çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.