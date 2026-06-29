Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı
Mardin'de 22-28 Haziran'da düzenlenen operasyonda, aralarında 2 firari hükümlünün de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.
Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan arananların da bulunduğu 77 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22-28 Haziran'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanın 2 firarinin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 77 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur