Haberler

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde, 11 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, il emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 11 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, üç ayrı suçtan 11 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA " / " + Beşir Şavur -
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...

Raporun en dikkat çeken maddeleri! Kayyum, terör suçları...
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu

Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi