Mardin'de firari hükümlü yakalandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde, 11 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, il emniyet müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, üç ayrı suçtan 11 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA " / " + Beşir Şavur -