Mardin'de 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin'de hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, 22 arama kaydı ve hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 56 bin 500 lira adli para cezası bulunan hükümlünün yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, hakkında "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.