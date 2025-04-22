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Mardin'de Evinde Silah ve Mühimmat Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Mardin'de Evinde Silah ve Mühimmat Bulunan Şüpheli Tutuklandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, evinde 3 el bombası, kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve 1000 mermi bulunan bir şüpheli, jandarma tarafından tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli bir kişinin evinde arama yapıldı.

Aramada, 3 el bombası, kalaşnikof piyade tüfeği, 2 tabanca ve 1000 mermi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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