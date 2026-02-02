Haberler

Mardin'de evde çıkan yangında karı koca öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen ev yangınında, 70 yaşındaki Hamit K. ve 72 yaşındaki eşi Azize K. hayatını kaybetti. İki kişinin de yaralandığı yangının sebebi henüz bilinmiyor. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.

İncelemede Hamit K. (70), Azize K. (72), Hüseyin K. (60) ve Ahmet K. (25) yerde hareketsiz bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi, Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İncelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından Kırsal Akyazı Mahallesi'ne getirilen 2 kişinin cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında yan yana defnedildi.

Yangında yaşamını yitiren Hamit ve Azize K'nin karı koca, yaralılardan Hüseyin K'nin, Hamit K'nin kardeşi ve Ahmet K'nin de Hüseyin'in oğlu olduğu öğrenildi.

