Elektrikli fırında ekmek pişirirken akıma kapılan Dilber öldü
Mardin'in Derik ilçesinde elektrikli fırında ekmek pişirirken akıma kapılan 18 yaşındaki Dilber Söylemez, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Hisaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde elektrikli fırında ekmek pişiren Dilber Söylemez, akıma kapıldı. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Söylemez, kurtarılamadı. Söylemez'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı