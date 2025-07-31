Mardin'de Elektrik Trafosu Yangını

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir elektrik trafosu alev alarak yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı. Yangının çıkış nedeni inceleniyor.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde elektrik trafosu alev alarak yandı.

Olay, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosu, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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