Mardin'de 4 ilçede eğitime kar engeli

Mardin'de 4 ilçede eğitime kar engeli
Güncelleme:
Mardin Valiliği, Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde 13 Ocak Salı günü beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tüm eğitim-öğretim kurumlarında 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, belirli personel gruplarına idari izin verileceği belirtildi.

MARDİN Valiliği, kentte beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde 13 Ocak Salı günü tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur ilçelerinde 13 Ocak Salı günü tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmeler kapsamında; beklenen kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava riskine karşı 13.01.2026 Salı günü Dargeçit, Midyat, Mazıdağı ve Savur İlçelerimizde tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
