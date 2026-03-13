Mardin'de 'Dünya Kudüs Günü'nde İsrail protestosu

MARDİN'de 'Dünya Kudüs Günü' kapsamında düzenlenen basın açıklamasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Artuklu ilçesinde düzenlenen programa sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, kadın ve çocuklar katıldı. Türkiye ve Filistin bayrakları açan grup, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Cuma namazının ardından Şakir Nuhoğlu Camii önünde yapılan basın açıklamasını Peygamber Sevdalıları Vakfı Mardin Başkanı Fasih Memiş okudu. Memiş, Kudüs'ün yalnızca Filistin halkının değil, bütün Müslümanların ve insanlığın ortak mirası olduğunu söyledi.

Gazze ve Filistin'de yaşananlara tepki gösteren Memiş, "Bugün burada tüm insanlığın vicdan durağı olan Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'de yaşanan soykırıma 'dur' demek için toplandık. Kudüs yalnızca Filistin halkının değil, bütün Müslümanların ve bütün insanlığın ortak mirasıdır. Mescid-i Aksa ise Müslümanların ilk kıblesi ve mukaddes mabetlerinden biridir. Ancak bugün Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze; Siyonist işgal rejiminin sistematik saldırıları ve yayılmacı politikaları altında ağır bir kuşatma yaşamaktadır" dedi.

Memiş, İsrail'in Gazze'de başlattığı çatışmaların bölge ülkelerine yayıldığını belirterek, bunun yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını savundu. Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı