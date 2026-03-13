Haberler

Mardin'de 'Dünya Kudüs Günü'nde İsrail protestosu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de düzenlenen basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri bir araya gelerek Kudüs'ün ve Gazze'nin önemine dikkat çekti.

MARDİN'de 'Dünya Kudüs Günü' kapsamında düzenlenen basın açıklamasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Artuklu ilçesinde düzenlenen programa sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, kadın ve çocuklar katıldı. Türkiye ve Filistin bayrakları açan grup, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Cuma namazının ardından Şakir Nuhoğlu Camii önünde yapılan basın açıklamasını Peygamber Sevdalıları Vakfı Mardin Başkanı Fasih Memiş okudu. Memiş, Kudüs'ün yalnızca Filistin halkının değil, bütün Müslümanların ve insanlığın ortak mirası olduğunu söyledi.

Gazze ve Filistin'de yaşananlara tepki gösteren Memiş, "Bugün burada tüm insanlığın vicdan durağı olan Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze'de yaşanan soykırıma 'dur' demek için toplandık. Kudüs yalnızca Filistin halkının değil, bütün Müslümanların ve bütün insanlığın ortak mirasıdır. Mescid-i Aksa ise Müslümanların ilk kıblesi ve mukaddes mabetlerinden biridir. Ancak bugün Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze; Siyonist işgal rejiminin sistematik saldırıları ve yayılmacı politikaları altında ağır bir kuşatma yaşamaktadır" dedi.

Memiş, İsrail'in Gazze'de başlattığı çatışmaların bölge ülkelerine yayıldığını belirterek, bunun yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını savundu. Açıklamanın ardından grup sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti

Gökyüzünde duygulandıran anlar! Bir hikaye bitti, diğeri başladı
Allah ıslah etsin! Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın

Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın
Pakistan'da polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis öldü

Polis aracının yakınında meydana gelen patlamada 7 polis öldü
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor