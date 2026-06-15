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Mardin'de havaya ateş açılması sonucu mermi isabet eden kadın hayatını kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir düğünün ardından havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde havaya açılan ateş sonucu mermi isabet eden kadın yaşamını yitirirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mezopotamya Mahallesi'nde dün düğün töreninin ardından 23.30 sıralarında gelin eve getirilirken havaya rastgele ateş açıldı.

Bu sırada balkonda bulunan Hedli Ç'nin (76) göğsüne kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı, olayda kullanılan silah ele geçirildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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