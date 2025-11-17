Mardin'de Doğum Sancısı Başlayan Kadın, Eşinin Yardımıyla Bebeğini Dünyaya Getirdi

Mardin'de, doğum sancısı başlayan kadın, sağlık personelinin telefonla yönlendirdiği eşinin yardımıyla bebeğini dünyaya getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezine doğum sancısı başlayan bir kadının acil yardıma ihtiyaç duyduğu ihbarında bulunuldu.

Çağrıyı karşılayan sağlık personeli, bir yandan bölgeye sağlık ekibini yönlendirirken, diğer taraftan da hamile kadının eşini sakinleştirmeye çalıştı.

Sağlık personeli, telefonla yönlendirerek doğumun başarılı bir şekilde yapılmasını sağladı.

Doğumdan hemen sonra eve ulaşan sağlık ekibi, ilk kontrollerini yaptığı anne ve bebeğini hastaneye kaldırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, anne ve bebeğine sağlıklı bir ömür yaşamaları temennisinde bulundu.

Bu süreçte görev alan sağlık personelini tebrik eden Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"112 Acil Çağrı Merkezimiz yalnızca acil durumlara yanıt veren bir hat değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan bir güven köprüsüdür. Olay anında gösterilen soğukkanlılık, mesleki donanım ve ekip ruhu, sağlık çalışanlarımızın görevlerini ne denli özveriyle yerine getirdiklerini bir kez daha ortaya koymuştur."

Yavuz, bu süreçte görev alan personele teşekkür belgesi verdi.