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Damadını Darbettiği İddiasıyla Gözaltına Alınan Kayınpeder Serbest

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bazı akrabalarıyla damadının evini basarak, onu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bazı akrabalarıyla damadının evini basarak, onu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Fahrettin Cevheroğlu'nun kızıyla anlaşmazlık yaşayan damadı Muhammed N'nin evine 13 Ağustos'ta bazı akrabalarıyla zorla girdiği ve çıkan tartışmada damadın darbedildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, olayın ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve darp raporu alan Muhammed N'nin şikayeti üzerine dün gözaltına alınan kayınpederi Cevheroğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cevheroğlu, işlemlerin ardından salıverildi.

Cevheroğlu'nun İYİ Parti Kızıltepe İlçe Başkanı olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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