Mardin'de çiftlikte çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi
Mardin Büyükşehir Belediyesi, çocuklarda doğa ve hayvan sevgisini artırmak amacıyla çiftlikte etkinlik düzenledi. Ravza Kadın Aile Destek Merkezi Oyun Grubu öğrencileri, hayvanları tanıma ve açık alanda oyun oynama fırsatı buldu.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik çiftlikte etkinlik gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda doğa ve hayvan sevgisini geliştirmek amacıyla Ravza Kadın Aile Destek Merkezi Oyun Grubu öğrencilerine yönelik bir çiftlikte etkinlik düzenledi.
Etkinlikte hayvanları yakından görme ve tanıma imkanı bulan çocuklar, açık alanda da oyun oynama mutluluğunu yaşadı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel