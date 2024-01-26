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Mardin'de Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 33 Bin Öğrenci Eğitim Aldı

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Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 2 yılda 33 bin 457 öğrenci trafik bilinciyle eğitim aldı.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından, ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilere trafik bilincinin aşılanması amacıyla yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkında 2 yılda 33 bin 457 öğrenci eğitim aldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik 2 yıl önce Çocuk Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı.

2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgeleri ile mevcut trafik güvenliği seviyesinin daha üst basamaklara çıkarılması, ülke genelinde meydana gelen kazaların, yaşanan ölüm oranı ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla yol kullanıcılarına yönelik düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında yer alan Trafik Eğitim Parkı açıldığı günden günümüze aktif olarak eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Geleceğimizin teminatı öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik güvenliği eğitimlerinin verildiği Trafik Eğitim Parkında, incinebilir yol kullanıcısı olan yayalara yönelik yaya güvenliği eğitimleri, araçta güvenli yolculuk, toplu taşıma eğitimi ve güvenliği, bisiklet güvenliği, trafik sinyalizasyon ve levha bilgilerine yönelik eğitimler veriliyor.

Geleceğin teminatı öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik güvenliği eğitimlerinin verildiği parkta, incinebilir yol kullanıcısı olan yayalara yönelik yaya güvenliği eğitimleri, araçta güvenli yolculuk, toplu taşıma eğitimi ve güvenliği, bisiklet güvenliği, trafik sinyalizasyon ve levha bilgilerine yönelik eğitimler veriliyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda, 2 yılda 317 okuldan 33 bin 457 öğrenci uygulamalı olarak eğitimlere katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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