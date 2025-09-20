Mardin'de Çırak Lastik Dükkanında Dengesini Kaybedip Düştü
Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir oto lastik dükkanında çırak olarak çalışan H.G., su bidonu taşırken dengesini kaybedip tamir çukuruna düştü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, çırak yara almadan kurtuldu.
MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, oto lastik dükkanında çalışan çırak, dengesini kaybedip tamir çukuruna düştü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğleden sonra, Mazıdağı ilçesindeki oto lastik dükkanında meydana geldi. İş yerinde çırak olarak çalışan H.G., su bidonu taşıdığı sırada dengesini kaybedip tamir çukuruna düştü. Çırağın yara almadığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, çırağın elindeki su bidonuyla yürürken dengesini kaybedip tamir çukuruna düştüğü, ustalarının yardıma geldiği, çocuğun düştüğü yerden kalktığı anlar yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel