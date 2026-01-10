Mardin'de çikolata kavanozuna saklanmış kokain ele geçirildi
Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çikolata kavanozuna saklanmış 53,88 gram kokain bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen operasyonda çikolata kavanozuna saklanmış kokain ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, içerisinde çikolata bulunan cam kavanozda 53,88 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel