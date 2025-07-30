Mardin'de Çıkan Örtü Yangını İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

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Mardin'in Artuklu ilçesinde, Cevizpınarı Mahallesi'nde başlayan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Cevizpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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