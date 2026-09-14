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Mardin'de çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi

Mardin'de çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi
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Mardin'de, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık etkinliği yapıldı.

Mardin'de, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık etkinliği yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri stant açtı.

Etkinliğe katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan, komite üyeleriyle vatandaşlara atıklardan yapılan ürünleri tanıttı, iklim değişikliği ve çevrenin korunmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Katılımcılar, etkinlik alanında oluşturulan "İklim Ağacı"na iklim değişikliğiyle ilgili dilek, öneri ve mesajlarını yazdı.

Ekran süresiyle ilgili anketlerin yapıldığı etkinlikte, katılımcılara tohum ve boyama kitabı dağıtıldı.

Kaynak: AA
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