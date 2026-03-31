Mardin'de, cami tuvaletinde ölü bulundu
Mardin'in Midyat ilçesinde 65 yaşındaki Emin Özer, cami tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. Olay sonrası sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Yapılan incelemede, Özer'in birkaç saat önce hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki Hacı Süleyman Demirdağ Camisi'nde meydana geldi. Kadınlar tuvaletinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emin Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özer'in cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Özer'in yaklaşık 8-10 saat önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
