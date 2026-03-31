Mardin'de, cami tuvaletinde ölü bulundu

MARDİN'in Midyat ilçesinde Emin Özer (65), cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki Hacı Süleyman Demirdağ Camisi'nde meydana geldi. Kadınlar tuvaletinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emin Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özer'in cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk incelemede, Özer'in yaklaşık 8-10 saat önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı