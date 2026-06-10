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Mardin'de Buğday ve Arpa Ekili Tarlada Yangın

Mardin'de Buğday ve Arpa Ekili Tarlada Yangın
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Mardin'in Artuklu ilçesinde buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, itfaiye ve çiftçilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, buğday ve arpa ekili arazide çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Artuklu ilçesi kırsal Çatak Mahallesi'ndeki buğday ile arpa ekili tarlalarda, öğleden sonra henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiyecilerin yanı sıra çevredeki çiftçiler de traktörlerle müdahale etti. Yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 300 dönüm arazinin zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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