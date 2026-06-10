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Mardin'de buğday ve arpa ekili alanda çıkan yangın söndürüldü

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Mardin'in Artuklu ilçesinde buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangın, itfaiye ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde buğday ve arpa ekili alan, çıkan yangında zarar gördü.

Çatak Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle buğday ve arpa ekili tarlada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra civardaki çiftçilerin traktörlerle müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 300 dönüm alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
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