Mardin'de Boşanma Meselesi Nedeniyle Kavga: 4 Yaralı
Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında boşanma sebebiyle çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, iki aile arasında boşanma meselesi nedeniyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Mardin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi taş ve sopalarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Uzun uğraşların ardından kavga sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgada yaralanan K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19), ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
