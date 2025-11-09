Mardin'de Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Ersoylu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan S.S. (23), H.S. (55), M.S. (54) ve K.Ç. (26) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan R.S'nin (44) ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.