Mardin'de Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Koçhisar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Z.A (57), C.K. (25), D.Y. (25), F.Y. (38), C.Y. (15) ve B.Y. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.