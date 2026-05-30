Mardin'de mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların yoğun ziyaret ettiği mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyor. Nusaybin başta olmak üzere 10 ilçedeki mezarlıklarda çalışmalar bayram boyunca sürecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlıklarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Nusaybin ilçesinde bulunan Hacılar Mezarlığında kapsamlı temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Mezarlık alanlarında yabani ot temizliği, çevre düzenlemesi ve genel bakım faaliyetleri yürütülerek ziyaretçilerin daha temiz ve düzenli bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri amaçlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları yalnızca Nusaybin ile sınırlı kalmayıp, bayram süresince yoğunluğun yaşandığı il genelindeki 10 ilçede bulunan mezarlıklarda da devam ediyor.

Açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini huzurlu ve temiz bir ortamda yapabilmeleri için ekiplerin bayram boyunca sahada çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
