Mardin'de Aşiretler İstişare Meclisi İlk Çalıştayını Yaptı

MARDİN Aşiretler İstişare Meclisi, kentte artan şiddet olaylarının ardından ilk çalıştayını düzenledi. Çalıştayda suç, husumet, uyuşturucu, bağımlılık, aile sorunları ve düğün masrafları ele alındı.

Kentte artan şiddet olaylarının ardından kurulan Mardin Aşiretler İstişare Meclisi, ilk çalıştayını düzenledi. Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen çalıştaya Mardin Metropoliti Saliba Özmen, Şeyh Muhammed Mehdi Seydaoğulları, aşiret mensupları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, alimler ve çok sayıda davetli katıldı.

'GEÇMİŞTE MARDİN'DE GÜÇLÜ BİR DAYANIŞMA KÜLTÜRÜ VARDI'

Çalıştayın açılışında konuşan Aşiretler İstişare Meclisi Üyesi Fesih Memiş, 3 aylık hazırlık sürecinin ardından bugünkü programı düzenlediklerini ifade ederek, "Siyaset değişir, makamlar değişir, iktidarlar gelir geçer. Ama Mardin ve Mardinli burada kalır. Bugün toplumumuzda giderek daha fazla hissedilen sosyal, ahlaki ve ailevi sorunları konuşacağız. Endişemiz büyüktür; ancak umudumuz da büyüktür. Çünkü hala güçlü bir dayanışma kültürüne, toplumsal iradeye ve çözüm üretebilecek insan kaynağına sahibiz. Geçmişte Mardin'de güçlü bir dayanışma kültürü vardı. Bir ailede problem olduğunda büyükler devreye girer, bir genç yanlış bir yola girdiğinde ailesi ve çevresi onunla ilgilenir, bir husumet ortaya çıktığında seydalar, şeyhler, aşiret reisleri ve kanaat önderleri barışı sağlamak için gayret gösterirdi. Bugün ise hayat değişti, sorunların şekli değişti. Dünyanın her tarafı bir telefon ekranıyla evlerimizin içine kadar girmiş durumda. Uyuşturucu, sanal kumar ve bahis, tefecilik, internet ve ekran bağımlılığı, suç ve çeteleşme artık yalnızca büyük şehirlerin problemi olmaktan çıkmış bunlar köylerimizin içine kadar girmiştir. Bunun yanında aile içi anlaşmazlıklar, boşanmalar, ekonomik sıkıntılar, bağımlılık ve borçlanma da toplumumuzu etkiliyor" dedi.

'YOL HARİTASINI ORTAYA KOYACAĞIZ'

Toplantının temenni düzeyinde kalmaması gerektiğini kaydeden Memiş, "Bugün güzel konuşmalar yapıp dağılan bir toplantı istemiyoruz. Çalıştayın sonunda somut kararlar ve uygulanabilir bir yol haritası ortaya çıksın istiyoruz. Kanaat önderlerimizin, büyüklerimizin atacağı bir adım, edeceği bir söz bir husumeti bitirebilir, bir gencin hayatını kurtarabilir. Temennimiz, bu çalıştayın bir milat olmasıdır. Buradan ortak bir irade, uygulanabilir bir yol haritası ve takip edilebilir somut adımlar çıkmasını istiyoruz. Meselemiz; çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize daha güvenli, huzurlu, ahlaklı ve dayanışmacı bir toplum bırakmaktır. Bunu başarabilmek için bugün olduğu gibi bundan sonra da iletişimimizi ve istişaremizi sürdürmeliyiz. Bu İstişare Meclisinin Mardin'imiz, bölgemiz ve bütün toplumumuz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı, Kızıltepe Hububat Merkezi Başkanı ve Mardin Aşiretler Meclisi Üyesi Şerif Öter, sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, suçun şahsiliği vurgulanarak toplu suçlama, husumet, kan davası ve intikamın reddedilmesi çağrısı yapıldı. İki aile arasında yaşanan olayların aşiretler arası davaya ya da husumete dönüştürülmemesi, toplumun önde gelenlerinin ise anlaşmazlıklarda hukuk, adalet ve barışın yanında durması istendi. Bildirgenin tefecilikle ilgili maddesinde, aile ve akrabaların bilgisi ile rızası olmadan verilen borçlarda tefecinin aileden ya da akrabalardan hak ve ödeme talebinde bulunamayacağı belirtildi. Uyuşturucu, kumar, fuhuş, tefecilik ve benzeri suçlardan elde edilen kazançların da meşru olmadığı ifade edildi.

'GELİNİN TALEP ETTİĞİ ALTIN 200 GRAMI GEÇMEMELİ'

Ailelerin güçlendirilmesi ve evliliğin kolaylaştırılması amacıyla aşırı düğün masrafları, yüksek mehir ve altın talepleri ile gösterişten kaçınılması istendi. Bir gelin için talep edilecek altının Mardin ve ilçelerinde en fazla 150-200 gramı geçmemesi tavsiye edildi. Uyuşturucu, bağımlılık ve sanal kumarla kapsamlı mücadele edilmesi gerektiği belirtilen bildirgede; üretim, tedarik, finansman ve dağıtım ağlarının da takip edilmesi, gençlerin suçlu olarak değil korunması ve topluma kazandırılması gereken bireyler olarak görülmesi gerektiği kaydedildi.

'AŞIRI HARCAMA VE GÖSTERİŞTEN KAÇINILMALI'

Eğlence, organizasyon ve masaj salonları ile günlük ya da saatlik kiralanan bazı 1+1 dairelerde ahlak dışı faaliyetler yürütüldüğüne dair toplumsal endişelerin araştırılması istendi. Park, mesire alanları ve diğer ortak kullanım alanlarında ailelerin, çocukların ve gençlerin güvenliği için denetim ve tedbirlerin artırılması gerektiği belirtildi. Bildirgenin diğer maddelerinde; yaşlılar, yetimler, öksüzler, engelliler, dul ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sürdürülebilir destek mekanizmalarının kurulması, cami ve ibadethanelerin toplum hayatındaki işlevlerinin güçlendirilmesi, medreseler ile geleneksel ilim kurumlarına desteğin artırılması çağrısı yapıldı. Düğün, nişan, sünnet ve taziye gibi merasimlerde aşırı harcama ve gösterişten kaçınılması, taziyelerde acılı ailelere yemek ve ikram gibi ek yük oluşturulmaması da tavsiye kararları arasında yer aldı. Eğitimde çocukların ve gençlerin akademik başarılarının yanı sıra ahlaki, manevi, kültürel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, kütüphane ve kitap okuma alanlarının geliştirilmesi istendi. Kararların yalnızca tavsiye olarak kalmaması, kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütülerek uygulanmasının takip edilmesi tavsiye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı