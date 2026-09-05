Haberler

Mardin'de Aşiretler İstişare Meclisi Çalıştayı

Mardin'de Aşiretler İstişare Meclisi Çalıştayı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen çalıştayda toplumsal barış, aile sorunları, gençlerde bağımlılık ve sosyal dayanışma konuları ele alındı. Akademisyenler, STK temsilcileri ve kanaat önderleri sunum yaptı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "Aşiretler İstişare Meclisi" çalıştayı düzenlendi.

İlçede bir düğün salonunda Mardin Aşiretler İstişare Meclisi tarafından düzenlenen çalıştayda toplumsal barış, aile yapısının karşı karşıya olduğu sorunlar, gençlerde bağımlılık ve sosyal dayanışma gibi konular ele alındı.

Mardin Aşiretler İstişare Meclisi Üyesi Fasih Memiş, çalıştayda yaptığı konuşmada, üç aylık bir hazırlık çalışmasının ardından çalıştayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışmayı ortak bir iradeye dönüştürmek istediklerini aktaran Memiş, "Ortak bir kimliğimiz, kültürümüz ve tarihimiz var. Güçlü akrabalık bağlarımız var. Güçlü ve bütün bunların ötesinde ortak bir sorumluluğumuz var. Toplumumuzun sorunları hepimizin sorunlarıdır. Bugün toplumumuzda giderek daha fazla hissedilen sosyal, ahlaki ve ailevi sorunları hep beraber konuşacağız." diye konuştu.

Çalıştayda, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri sunum yaptı.

Programa, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Şerif Öter, Şeyh Seyda Abdurrezzak Medresesi Başmüderrisi Muhammed Mehdi Seydaoğulları, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, aşiret mensupları, kanaat önderleri, alimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum

Bahçeli'yi şaşırtan tablo: O rakamı ben de beklemiyordum
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor

Okul saldırısı davasında tepki çeken karar jet hızıyla geri alındı
Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğündeki görüntü olay olmuştu! 'Sevemedim bu çocuğu' paylaşımı geldi

Düğündeki tavrı olay olmuştu! "Sevemedim bu çocuğu" paylaşımı geldi
Abdülkerim Bardakcı taraftarı delirtti: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?

Galatasaray taraftarı delirdi: Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacağız?
Nepal felaketinin 10'uncu gününde inanılmaz kurtuluş! Öldü denilen kadın sağ çıktı

Cenaze hazırlıkları başlamıştı toprak altından çıkarıldı
Kocaeli'de korku dolu anlar! Yanan uçağın kuyruğu bir anda koptu

Bilim merkezine dönüştürülen uçakta korkunç yangın! Alevler yuttu
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum

Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Hemşireden infial yaratan paylaşım

Devletin hastanesinde çalışan hemşire de bunu yaparsa
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim