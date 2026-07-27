Mardin Nusaybin'de Asfalt Yüklü Tankerde Yangın
Mardin'in Nusaybin ilçesi Hasantepe Mahallesi'nde asfalt yüklü bir tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde asfalt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hasantepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen asfalt yüklü tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA