Haberler

Mardin'de Asfalt ve Yol Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Mardin'de Asfalt ve Yol Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde gerçekleştirdiği asfalt ve yol düzenleme çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Ravza Caddesi'ni trafiğe açtı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ilçesinde Ravza Caddesi'nde başlattığı asfalt ve yol düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla yürütülen çalışmalarda, MARSU, Fen İşleri, Ulaşım ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları ekipleri gece gündüz yoğun bir mesai ile çalışmalarını sürdürdü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında asfalt serimi, yol düzenleme ve yol çizgi işlemleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, bu akşam itibarıyla çalışmanın tamamen bitirildiğini, caddenin her iki şeridinin trafiğe açık olacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
Yeşilçam'ın 'sarışın güzeli' Hale Soygazi'nin son hali şaşırtıyor

Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi! Son halini görenler hayran kalıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Montella'dan ayrılık sorusuna flaş yanıt

Ayrılık sorusuna flaş yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.