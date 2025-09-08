Mardin'de Asfalt ve Yol Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ilçesinde Ravza Caddesi'nde başlattığı asfalt ve yol düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla yürütülen çalışmalarda, MARSU, Fen İşleri, Ulaşım ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları ekipleri gece gündüz yoğun bir mesai ile çalışmalarını sürdürdü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, çalışmaları yerinde inceledi.

Ekiplerin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında asfalt serimi, yol düzenleme ve yol çizgi işlemleri tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, bu akşam itibarıyla çalışmanın tamamen bitirildiğini, caddenin her iki şeridinin trafiğe açık olacağını duyurdu.