Haberler

Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı

Mardin'de asayiş uygulaması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artuklu ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 12 araç ve sürücüsü denetlendi, toplamda 504 kişi kontrol edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki asayiş uygulamasında 12 araç ve sürücü denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 25 Şubat'ta saat 20.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, 504 kişi kontrol edildi, 12 araç ve sürücüsü denetlendi.

Paylaşımda, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini temin etmek amacıyla yürüttüğümüz denetimler, aynı azim ve kararlılıkla kesintisiz şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi
Yer yarıldı, iki araç içine düştü

Akan trafikte aniden yer yarıldı, araçlar içine düştü
Kendisine yapılanlara dayanamayan belediye işçisi, Boğaçayı'na atladı

Belediye işçisi, kendisine yapılanlara daha fazla dayanamadı