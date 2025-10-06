Haberler

Mardin'de Asayiş Operasyonunda 41 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Mardin'de düzenlenen asayiş operasyonlarında, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu toplam 41 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, haklarında kesinleşmiş cezalar bulunan kişilere yönelik gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ve bazı suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 29 Eylül-5 Ekim'de yapılan çalışmalarda, aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlünün de bulunduğu 41 kişi yakalandı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
