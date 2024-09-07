Mardin'de arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

MARDİN'in Ömerli ilçesinde, akraba 2 aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Ömerli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Nezir U., Hıdır U. ve Ömer U. yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.