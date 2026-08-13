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Nusaybin'de Yangın: 1'i Bebek 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Nusaybin'de Yangın: 1'i Bebek 3 Kişi Dumandan Etkilendi
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilendi.

8 Mart Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında dairede hasar oluştu.

Kaynak: AA
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