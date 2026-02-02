Haberler

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de yapılan operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 59 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. Emniyet, vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmelerini istedi.

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Ocak-1 Şubat'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda,"kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak" suçundan 13 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası, "hırsızlık", "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "kaçakçılık kanununa muhalefet" suçlarından 25 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalandı.

Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
19 yaşındaki Efe Korkut Athletic Bilbao tarihine geçti

19 yaşında İspanyol devinin tarihine geçti
Fenerbahçe'de Kante transferi durdu! Hem de Cristiano Ronaldo yüzünden

Fenerbahçe'de bitti denen transfer durdu! Hem de Ronaldo yüzünden