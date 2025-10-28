Mardin'de 5 Sokak ve 1 Cadde İçme Suyu Çalışmaları Üzerine Trafiğe Kapatılacak

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesindeki 5 sokak ve 1 caddeyi içme suyu şebekesi çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesinin içme suyu altyapısını modernize etmek ve kesintisiz içme suyu teminini sağlamak amacıyla başlattığı "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında Barış Caddesi etabındaki çalışmalara başlıyor.

28 Ekim'de başlayacak çalışmalar kapsamında trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla, kademeli olarak ilk etapta 1931. Sokak, 1932. Sokak, 1. Sokak, 2. Sokak ve Esenler Sokağı'nı kapsayan bölgeler trafiğe kapatılacak.

Bu bölgelerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, çalışmaların süreceği Barış Caddesi de trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, sürücülerin ulaşımda aksama yaşamamaları için yönlendirme levhalarına ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği belirtilerek, "Trafik akışının güvenliği açısından vatandaşlarımızın bu süreçte gösterdiği anlayış için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.