Haberler

Mardin'de 5 Sokak ve 1 Cadde İçme Suyu Çalışmaları Üzerine Trafiğe Kapatılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesindeki içme suyu altyapısını modernize etmek amacıyla 5 sokak ve 1 caddede geçici trafik kapatılacağını duyurdu. Çalışmalar 28 Ekim'de başlayacak ve sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesindeki 5 sokak ve 1 caddeyi içme suyu şebekesi çalışmaları nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesinin içme suyu altyapısını modernize etmek ve kesintisiz içme suyu teminini sağlamak amacıyla başlattığı "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında Barış Caddesi etabındaki çalışmalara başlıyor.

28 Ekim'de başlayacak çalışmalar kapsamında trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla, kademeli olarak ilk etapta 1931. Sokak, 1932. Sokak, 1. Sokak, 2. Sokak ve Esenler Sokağı'nı kapsayan bölgeler trafiğe kapatılacak.

Bu bölgelerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, çalışmaların süreceği Barış Caddesi de trafiğe kapatılacak.

Açıklamada, sürücülerin ulaşımda aksama yaşamamaları için yönlendirme levhalarına ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği belirtilerek, "Trafik akışının güvenliği açısından vatandaşlarımızın bu süreçte gösterdiği anlayış için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Öksüz - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.