Mardin'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Mardin'de alınan kararlı önlemlerle aranan 41 kişi, çeşitli suçlardan yakalandı. Emniyet Müdürlüğü, toplumun güvenliğini sağlamak için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4-10 Mayıs'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 17 yıl 11 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin yanı sıra, dolandırıcılık, kasten yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan hapis cezası olan hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 39 kişi yakalandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamanın en öncelikli görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda emniyet birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
