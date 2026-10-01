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Mardin'de 4 ilçedeki kaçak tütün operasyonunda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

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Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyonlarda 29 bin 650 paket bandrolsüz sigara ile çok sayıda ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Mardin'in Artuklu, Kızıltepe, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik operasyonlarda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik 4 ilçede operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, ilçe jandarma komutanlıklarınca ekonomik kayıplara yol açan, aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve sigara ticaretine yönelik icra edilen operasyonlarda, 29 bin 650 paket bandrolsüz kaçak sigara, 4 bin paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü, 400 adet elektronik sigara, 825 kilogram nargile tütünü, 89 litre bandrolsüz içki ve 190 adet termos ele geçirildi.

Operasyon sonucunda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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