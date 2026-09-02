Mardin'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 2 TIR, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesine bağlı Ofis Mahallesi'nde, Kızıltepe yolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi giriş kapısı yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 2 TIR, kamyon ve otomobil çarpıştı. Kazada kamyon ile otomobilin sürücüleri hafif yaralanırken, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı