Mardin'de içme suyu hattındaki yenileme çalışmaları sürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU), Derik ilçesindeki Hanok Grup İçme Suyu Sistemi'nin ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 30 kilometrelik bölümünde yürüttüğü isale hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

MARSU'dan yapılan açıklamaya göre, Çukursu Mahallesi sınırlarındaki Hanok su kaynağından Alagöz, Ballı, Dumanlı, Kayacık, Doğancı, Yıldız ve Karataş mahallelerine su sağlayan içme suyu hattının ekonomik ömrünü tamamlayan yaklaşık 30 bin metrelik bölümünde yenileme ve deplase çalışmaları devam ediyor.

Tarım arazilerinden geçmesi nedeniyle arızalara müdahalede güçlük yaşanan ve sık sık meydana gelen arızalar sonucu kayıp-kaçak oranı yükselen hattın, çalışmalarla daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmesinin hedefleniyor.

MARSU Genel Müdürü Murat Erçin, Plan, Proje, Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Zeynettin Yaman ile çalışma sahasında incelemelerde bulunarak personelden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erçin, Hanok Grup İçme Suyu Sistemi'nin kentin en önemli içme suyu altyapılarından biri olduğunu belirtti.

Hanok kaynağının kırsal mahallelere cazibeli sistemle içme suyu sağladığını aktaran eden Erçin, "İlk etapta yaklaşık 15 kırsal mahallemizin içme suyu altyapısını rahatlatacak. Birinci bölümün tamamlanmasının ardından ikinci bölümde de yenileme çalışması yapmayı planlıyoruz. Projenin tamamlanmasıyla Derik kırsalındaki mahallelerin önemli bir bölümünü Hanok içme suyu kaynağından cazibeli sistemle yeniden besleme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.