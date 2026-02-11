Haberler

3'üncü kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı


Mardin'in Yeşilli ilçesinde 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 3 yaşındaki M.A. adlı kız çocuğu ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen M.A. (3) adlı kız çocuğu, ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Yeşilli ilçesi Gül Mahallesi'nde meydana geldi. M.A., 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel


