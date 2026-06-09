Haberler

Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Hasan Aygün (25), sabah saatlerinde ailesi tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Aygün'ün cenazesi, kesin ölüm nedeni için Adli Tıp'a gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Hasan Aygün (25), evinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, Hasan Aygün'ü evde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Aygün'ün cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aygün'ün cenazesi, buradan da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tıp birimine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü! Dakikalar içinde tükendi

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu

Mezdeke Aynur cinayetinde kan donduran itiraf geldi
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı