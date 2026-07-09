Mardin'de 25 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Mardin'de 25 çocuk için sünnet etkinliği düzenlendi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın 530 yıl önce vakfiyesine koyduğu hayır şartı doğrultusunda 25 çocuk için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında geleneksel sünnet kıyafetleri giydirilen çocuklar, götürüldükleri alışveriş merkezinde eğlenceli vakit geçirdi. Daha sonra Kasımiye Medresesi'ni gezen çocuklar, Şakir Nuhoğlu Camisi'nde dua etti.

Ardından Kamor Millet Bahçesi'nde düzenlenen şölene katılan çocuklar, hazırlanan müzikli gösterilerini izleyip oyunlar oynadı.

Çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte sünnet edilen çocuklara altın, bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi.

Programda konuşan Vakıflar Bölge Müdür Vekili Mustafa Özyaramış, vakıf medeniyetinin özünün insanı mutlu etmek olduğunu belirtti.

Sultan II. Bayezid Vakfı'nın 530 yıl önce vakfiyesine koyduğu hayır şartının bugün de hayatlara dokunmaya devam ettiğini ifade eden Özyaramış, şunları kaydetti:

"Geleceğe yön verecek çocuklarımızın gözlerindeki sevinç ve ailelerin duası, vakıf kültürünün en kıymetli karşılığıdır. Bizler sadece bir organizasyon düzenlemiyoruz. Ecdadımızın bize bıraktığı merhamet, paylaşma ve kardeşlik mirasını yaşatıyoruz. Bu kadim iyilik zincirini yaşatmaya ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Programa, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Artuklu İlçe Müftüsü Abdullah Işık, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.