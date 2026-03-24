Mardin'de 2 firari hüküm yakalandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 2 firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay ve 11 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Beşir Şavur