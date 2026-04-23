Mardin'de 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir araçta yapılan aramada 19 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak olduğu tespit edilen 19 bin paket sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.